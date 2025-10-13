"ЛизаАлерт": шансы найти пропавшую семью в Красноярском крае будут выше после схода снега

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Эффективная работа по поиску пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых начнется только после схода снежного покрова. Об этом ТАСС заявил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Он пояснил, что 4 600 километров волонтеры прошли по глубокому снегу, а в таких условиях легко что-то пропустить, даже если быть предельно внимательными.

Сергеев добавил, что спасательному отряду необходимо осмотреть еще каменную осыпь 1,5 километра в одну сторону и 2,5 километра в другую.

"То есть это вертикально расположенные камни. Некоторые стоят устойчиво, некоторые стоят неустойчиво. Между ними огромные щели. Сверху они покрыты снегом и коркой льда", – рассказал он.

По его словам, в снежных условиях отряд сможет перемещаться не более чем на 300 метров в час.

2 октября стало известно об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае. 28 сентября мужчина, женщина и их пятилетняя дочь отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего перестали выходить на связь.

В автомобиле Усольцевых были найдены женская сумка, кроссовки и детское кресло. На тропе, по которой должны были идти пропавшие, следов пребывания туристов не обнаружили, но коптер зафиксировал двух медведей.

Последний сигнал телефона был зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Позже спасатели направились на место. Отмечается, что там много скользких валунов и расщелин, а на земле большой слой снега, что затрудняет поиски.

12 октября активные поиски семьи прекратились. Постоянного штаба и координатора на месте больше не будет, далее работать предстоит только профессиональным и аттестованным спасателям в строго обозначенных участках.