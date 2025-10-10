ТАСС: слой снега в зоне поисков семьи Усольцевых достигает полуметра

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Слой снега на месте поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых местами достигает 30–50 сантиметров, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Об исчезновении супругов Усольцевых и их пятилетней дочери стало известно 2 октября. По данным следствия, 28 сентября туристы отправились в сторону Буратинки в окрестностях поселка Кутурчин, после чего перестали выходить на связь. Их поиски продолжаются уже десятые сутки.

"Снега (на месте поисков) много очень, местами до 30–50 сантиметров, усиление ветра, до настоящего времени других сведений нет", – сообщили в правоохранительных органах.

По информации региональной общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной, снег в районе поисков плотный, местами с образовавшимся ледяным покровом.

"И, несмотря на это, жители края идут на риск, чтобы помочь найти пропавшую семью. Пока ощутимых результатов нет. Круг поиска расширен, отрабатываются все версии", – сообщили в отряде.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в зоне поисков днем составляет около 4 градусов ниже нуля, идет снег.

Правоохранительные органы рассматривают несколько версий исчезновения семьи Усольцевых. Согласно одной из них, мужчине стало плохо, а его жена с ребенком не смогли выбраться самостоятельно. По другой версии, туристы ушли в тайгу, встретили медведей, испугались и заблудились. Также не исключено, что они устроили временное укрытие и теперь ждут помощи спасателей.

В автомобиле пропавших туристического снаряжения не было, следователи нашли кроссовки, сумку и детское кресло. Известно, что семья отправлялась в лес в легкой одежде.

6 октября спасателям удалось зафиксировать сигнал телефона Усольцевых в 7 километрах от поселка Кутурчин. Позднее было найдено место фиксации последнего сигнала.

По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело. Их поисками занимаются более 350 человек, среди которых спасатели, полицейские, охотники, волонтеры и местные жители. Используются беспилотные летательные аппараты, самолет, мотопараплан, вертолет, транспорт повышенной проходимости и мототранспорт.