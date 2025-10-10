Мать пропавшего в Турции пловца Свечникова хочет отправиться на место поисков

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова Галина хочет отправиться на место его поисков.

"Мы ждем результатов поисков. Очень хотим сами поехать в Турцию, где идут его поиски", – приводит слова Свечниковой ТАСС.

По словам женщины, сейчас семья ждет встречи с адвокатом.

О пропаже Свечникова стало известно 25 августа. По словам очевидцев, он начал заплыв через Босфор, но до финиша не добрался.

Один из участников соревнования предположил, что Свечникову стало плохо. Другой спортсмен заявил, что якобы видел, как россиянин двигался в неправильную сторону.

Мать Свечникова рассказывала, что семья планирует подать в суд на организаторов заплыва. Она также усомнилась в правдивости версии, что ее сын якобы сам ушел с дистанции.

В свою очередь, временный поверенный в делах России в республике Алексей Иванов уточнил, что на данный момент поиски российского пловца в Турции не принесли результатов.