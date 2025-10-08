Дипломат Иванов: поиски пловца Свечникова в Турции не увенчались успехом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Поиски российского пловца Николая Свечникова в Турции не принесли результатов, сообщил РИА Новости временный поверенных в делах России в республике Алексей Иванов.

"В рамках своих полномочий продолжаем оказывать поддержку родственникам пропавшего без вести. Находимся в постоянном контакте с местными властями по данному сюжету", – добавил он.

О пропаже российского пловца стало известно 25 августа. Как рассказали очевидцы, он начал заплыв через Босфор, но до финиша не добрался.

Один из участников соревнования предположил, что Свечникову стало плохо. Другой спортсмен заявил, что якобы видел россиянина, двигавшегося в неправильную сторону.

Мать Свечникова рассказывала, что семья планирует подать в суд на организаторов заплыва. Она также усомнилась в правдивости версии, что ее сын якобы сам ушел с дистанции. Кроме того, родственники спортсмена будут требовать компенсации.