МИД рекомендовал россиянам избегать поездок в ФРГ без крайней необходимости

Фото: Москва 24/Роман Балаев

МИД России рекомендовал россиянам, включая журналистов, воздержаться от поездок в ФРГ без крайней на то необходимости. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

Дипломат указала, что фиксируются случаи, когда представители немецких властей нарушают права россиян.

В ноябре Еврокомиссия объявила о полном запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз для россиян. Это означает, что граждане будут вынуждены обращаться за новой визой каждый раз, когда хотят посетить Евросоюз.

По данным СМИ, ограничения для российских путешественников могут снять после окончания украинского конфликта. В это же время Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает, что ЕС полностью прекратит выдачу шенгенских виз туристам из РФ.

