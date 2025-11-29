Форма поиска по сайту

29 ноября, 08:54

Политика

АТОР не ожидает полной отмены выдачи шенгенских виз туристам из РФ

Фото: depositphotos/Mind-Map

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает, что Евросоюз полностью прекратит выдачу шенгенских виз туристам из РФ, заявила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе в интервью ТАСС.

"Но вообще, вы знаете, в контексте всего происходящего, всех событий, ужесточений, новых рестрикций лучше рассматривать все вопросы после того, как они сформулированы и официально продекларированы", – подчеркнула она.

Ломидзе также напомнила, что летом этого года вокруг отмены шенгенских виз для россиян было много спекуляций, однако в результате было принято решение отменить выдачу многократных виз.

При этом влияние данного запрета на туристические потоки – мизерные, подчеркнула эксперт. Она объяснила, что многократные визы и так не выдавались, и это было исключением, которое случалось в консульствах двух–трех стран.

В начале ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Это означает, что россияне должны обращаться за визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.

В МИД РФ отметили, что Европу лишили российских туристов, которые приезжают в страны абсолютно легально. Это происходит на фоне того, что западные налогоплательщики уже тратят большие суммы на содержание нелегальных мигрантов.

