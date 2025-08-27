Anadolu: пловец Свечников на заплыве в Босфоре плыл в неправильном направлении

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Участник заплыва по Босфору Хаяти Шамильоглу утверждает, что якобы видел во время соревнования пропавшего без вести российского пловца Николая Свечникова, двигающегося в неправильную сторону, сообщает госагентство Anadolu.

Шамильоглу рассказал, что вспомнил россиянина после того, как увидел в СМИ новости о его пропаже. Участники заплыва были в шапочках трех разных цветов, Свечников был в зеленой.

"Мы встретились с этим пловцом в море (в Босфоре. – Прим. ред.). Я увидел, что он плывет не в ту сторону, на юго-восток, и сказал ему <...>, он в итоге услышал меня", – поделился собеседник агентства.

По его словам, российский спортсмен был быстрее него. Когда Свечников откликнулся, Шамильоглу сказал ему на английском, что тот плывет в неправильном направлении, а также показал, что надо двигаться направо.

Он добавил, что Свечников показал ему в воде жест, который он понял как "я знаю, что делаю, не лезь ко мне", и продолжил плыть. Шамильоглу уточнил, что в тот день в Босфоре течение не было сильным, однако ежегодно среди участников заплыва есть те, кто путает направление, но обычно волонтеры их направляют.

"Странно, что именно этого пловца люди на лодках не увидели. Думаю, что он вышел на берег, он не утонул. Он плыл так, будто знал цель, не было ощущения, что он перепутал направление", – сказал Шамильоглу.

Спортсмен также обратился к экстренным службам. Те на катере отвезли его на Босфор, где он примерно показал координаты места, где в последний раз видел российского пловца.

О пропаже Свечникова стало известно 25 августа. Очевидцы видели, как он начал соревнование, но до финиша не добрался. Один из участников высказал предположение, что пловцу стало плохо.

В связи со случившемся Генконсульство России в Стамбуле подготовило запрос турецкой стороне. При этом СМИ писали, что трекер Свечникова, который пропал во время заплыва, подает сигнал из воды.