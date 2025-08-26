26 августа, 23:15Происшествия
В генконсульстве РФ сообщили, что следов пропавшего в Босфоре пловца пока не обнаружено
Никаких следов пропавшего в Босфоре пловца из Москвы Николая Свечникова пока не обнаружено. Об этом Москве 24 сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.
Дипломаты подчеркнули, что в спасательной операции используются различные технические средства.
Свечникова ищут в воде и на суше. Турецкая пресса выдвинула две версии происшествия – россиянин утонул или выбрался на берег, а браслет с чипом оставил в воде.
