26 августа, 23:15

В генконсульстве РФ сообщили, что следов пропавшего в Босфоре пловца пока не обнаружено

Никаких следов пропавшего в Босфоре пловца из Москвы Николая Свечникова пока не обнаружено. Об этом Москве 24 сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

Дипломаты подчеркнули, что в спасательной операции используются различные технические средства.

Свечникова ищут в воде и на суше. Турецкая пресса выдвинула две версии происшествия – россиянин утонул или выбрался на берег, а браслет с чипом оставил в воде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

