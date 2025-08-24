Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Два автомобиля столкнулись на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Согласно предварительным данным, авария с последующим опрокидыванием одной из машин произошла около дома № 26. В настоящее время на месте ДТП находятся оперативные службы. Им предстоит установить все обстоятельства ЧП.

Вместе с тем в Дептрансе добавили, что авария не повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение в районе ДТП не затруднено.

Причиной ЧП стала потеря водителем BMW управления, уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры. После этого он столкнулся с Mercedes и перевернулся от удара.

В свою очередь источник РИА Новости из экстренных служб добавил, что пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Все были госпитализированы.

