Вертолет эвакуировал мужчину после ДТП на 81-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

В Москве мужчину 1991 года рождения эвакуировали на вертолете после ДТП с участием такси на 81-м километре МКАД. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

"На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы города, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра", – говорится в сообщении.

Мужчину во время эвакуации сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава Москвы, всего в ДТП пострадали три человека. На месте ЧП работали три бригады скорой помощи, Центр медицины катастроф и авиамедицинская бригада.

Пострадавшего в тяжелом состоянии эвакуировали в институт имени Склифосовского, двое других в состоянии средней тяжести госпитализированы в ММНКЦ имени С. П. Боткина.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 61. Кроме того, два автомобиля попали в ДТП в Гагаринском тоннеле на внутренней стороне ТТК.

До этого на Балаклавском проспекте в Москве также произошло массовое ДТП. Авария повлияла на транспортный поток, например, в сторону улицы Обручева по Балаклавскому проспекту были перекрыты три полосы.

