Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Несколько автомобилей столкнулись на Балаклавском проспекте в Москве, сообщила пресс-служба Дептранса.

ДТП произошло около дома № 56. На месте ЧП находятся оперативные службы города. Они работают над выяснением причин произошедшего и уточнением данных о возможных пострадавших.

Авария повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение в районе затруднено. В частности, три из трех полос движения перекрыты в сторону улицы Обручева по Балаклавскому проспекту.

Дептранс рекомендовал объезжать место ДТП по встречной полосе либо выбрать альтернативные маршруты.

Ранее два человека погибли в столице после столкновения грузовика и машины каршеринга. Авария произошла на Юго-Восточной хорде (ЮВХ). По информации оперативных служб, погибшие находились в арендованном автомобиле.

До этого на Рубцовской набережной автомобиль каршеринга упал в реку. В салоне машины находились пять человек. Двое из них были госпитализированы.