Автомобиль каршеринга упал в реку на Рубцовской набережной в Москве

Фото: Москва 24

Автомобиль каршеринга, в салоне которого находились пять человек, упал в реку на Рубцовской набережной в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД России.

По предварительной информации, машина столкнулась с другим транспортным средством, после чего пробила ограждение и упала в реку. В результате аварии 2 человека были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что одной из пострадавших является девочка 2020 года рождения.

Отмечается также, что для поднятия автомобиля из воды был выслан пожарно-спасательный автокран.

Ранее два пешехода пострадали при наезде легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в Долгопрудном. Предварительно, водитель машины Hyundai врезался в остановку, из-за чего пострадали мужчина и женщина. В результате их госпитализировали.