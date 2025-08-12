Форма поиска по сайту

12 августа, 21:19

Происшествия

Два человека пострадали при наезде автомобиля на остановку в Долгопрудном

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Два пешехода пострадали при наезде легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в Долгопрудном, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло 12 августа в 19:15 возле торгового центра на Лихачевском проспекте. Предварительно, водитель машины Hyundai врезался в остановку, из-за чего пострадали мужчина и женщина. Пешеходов госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее на 5-м километре трассы МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД девушка, управляя моноколесом, столкнулась с грузовиком. По данным правоохранителей, она выехала с второстепенной дороги на главную, где и случилась авария. От полученных травм девушка скончалась на месте.

На Ярославском шоссе в Мытищах сгорел автомобиль после ДТП

