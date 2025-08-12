В Подмосковье девушка на моноколесе погибла после столкновения с грузовиком

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции организовали проверку по факту гибели девушки на моноколесе после столкновения с грузовиком. Об этом сообщается в пресс-службе полиции Московской области.

Авария произошла около 19:18 в понедельник, 11 августа, на 5-м километре трассы МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД. Предварительно удалось установить, что 21-летняя девушка на СИМ выехала с второстепенной дороги на главную, где и столкнулась с грузовиком "Шакман". От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают над установлением всех деталей случившегося. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Еще одна авария с СИМ произошла ранее в Москве. На Никулинской улице двое подростков, катавшихся на одном самокате, врезались в столб. В результате удара управлявшего СИМ отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса проезжающего городского транспорта и погиб. Второго пассажира госпитализировали с травмами.

До этого москвич, управляя электросамокатом, сбил собаку на Тимирязевской улице и покинул место происшествия. Питомец без поводка был на прогулке с хозяйкой. По словам очевидцев, нарушитель вел себя неадекватно.