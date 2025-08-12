Подросток на самокате попал под автобус после столкновения со столбом в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое подростков, катавшихся на одном самокате, врезались в столб на западе Москвы. В результате управлявший СИМ попал под автобус и погиб, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

ДТП произошло на улице Никулинской вечером 11 августа. Погибшим оказался москвич 2008 года рождения. После столкновения его отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса проезжающего городского транспорта.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса не заметил случившегося и уехал с места аварии. Полицейские задержали его.

В свою очередь, 16-летний пассажир самоката был доставлен в медучреждение с различными травмами. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Ранее в Балашихе неизвестный на электросамокате сбил 9-летнего ребенка и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями. Инцидент произошел на аллее проспекта Героев микрорайона Железнодорожного. Правоохранители разыскивают нарушителя.

До этого в центре Москвы двое самокатчиков сбили женщину с коляской. В результате происшествия у ребенка диагностированы ссадины и ушибы. После наезда нарушители скрылись с места происшествия, один из них закрыл номер самоката ногой. Кикшеринговая компания установила все данные об этой поездке и заблокировала аккаунт нарушителя, а также выписала ему штраф.