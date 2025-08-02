Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Неизвестный на электросамокате сбил 9-летнего ребенка в Балашихе, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Информация о госпитализации несовершеннолетнего с телесными повреждениями поступила в дежурную часть МУ МВД России Балашихинское из медучреждения. По данным ведомства, самокатчик наехал на ребенка на аллее на проспекте Героев микрорайона Железнодорожный.

В настоящий момент правоохранители разыскивают нарушителя.

Ранее СМИ сообщали, что двое пользователей сервиса кикшеринга Whoosh на арендованном самокате сбили женщину с коляской, после чего скрылись с места происшествия. При этом они закрыли номер самоката ногой.

В результате ребенок получил ссадины и ушибы. Сама женщина обратилась в полицию. После этого Whoosh выявил упоминаемую поездку, оштрафовал и заблокировал пользователя.