ДТП с участием авто и детей на электросамокате произошло в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием автомобиля и двух детей на электросамокате произошло на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в Сумском проезде. На видео видно, как черный автомобиль сворачивает во двор, но тут в его переднюю часть врезаются двое несовершеннолетних на самокате. Затем они перелетают через капот и падают на землю, а позже начинают подниматься на ноги.

"Мы напоминаем, что проезд на электросамокатах несовершеннолетних и проезд на электросамокате вдвоем строго запрещены, и призываем родителей внимательно наблюдать за своими детьми", – напомнили в ведомстве.

Ранее один курьер на электровелосипеде скончался после ДТП на Чермянской улице. Уточнялось, что 39-летний мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в своего коллегу. Пострадавшего направили в больницу, но он скончался от полученных в аварии травм.

