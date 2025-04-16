Трафик аренды электросамокатов вырос вдвое с начала сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объем трафика сервисов кикшеринга (аренда электросамокатов. – Прим. ред.) в России в начале этого сезона вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса "Билайн. Аналитика", ссылаясь на обезличенные данные в сети с 24 марта по 6 апреля 2024 года и с 26 марта по 6 апреля 2025 года.

Основная аудитория кикшеринга – люди в возрасте 18–40 лет, а Москва и область, по данным аналитиков, является ключевым рынком для этого бизнеса. На Московский регион приходится от 17 до 75% трафика в зависимости от сервиса, а рост трафика в столице составил 73%.

Кроме того, в компании проанализировали трафик на сервисы Yandex Go, "Юрент", Whoosh, Lite rent, Sun rent и Busy fly. Лидером стал сервис Yandex Go, вторую строчку занимает "Юрент", на третьем месте Whoosh.

Трафик на Yandex Go в начале сезона 2025 года вырос на 47% – им чаще всего пользуются мужчины (57%), чем женщины (43%). Сервис Whoosh показал рост на 167%, среди пользователей также преобладают мужчины (81%). Трафик на "Юрент" в целом по стране вырос на 80%, в частности в Москве – на 120%. В столице "Юрент" пользуется большей популярностью у женщин (76,5%), тогда как в целом по стране преобладают мужчины (74,8%).

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона поездок на электросамокатах совершили пользователи в Москве за 10 дней с момента открытия сезона проката.

Все прокатные электросамокаты и велосипеды в Москве оснастили новыми укрупненными номерами, благодаря этому стало проще идентифицировать нарушителей по камерам.