Эксперт Борисов предложил регистрировать электросамокаты через "Госуслуги"

В России могут внедрить биометрию для езды на электросамокатах. Какие еще изменения помогут повысить безопасность на дорогах, разбиралась Москва 24.

Ограничение скорости и биометрия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Госдуме рассматривают возможность введения идентификации по биометрии для быстрой езды на арендных электросамокатах. По данным РБК, подтверждение личности понадобится только тем, кто хочет прокатиться на скорости от 12 до 25 километров в час. Такой эксперимент могут провести в Москве уже в 2026 году, сообщил изданию первый зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи Антон Ткачев.





Антон Ткачев депутат Госдумы Подобный подход обеспечит добровольность применения технологии, в то же время позволит лучше контролировать потенциально опасных участников дорожного движения.

Власти регулярно обсуждают, как повысить безопасность на дорогах в связи с ростом популярности средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данным МВД, в 2024 году произошло 4 426 аварий с их участием, что на 42,8% больше по сравнению с 2023-м. Число пострадавших выросло на 44,5% (всего 4 591 человек), а погибших – на 25,6% (54 человека, в том числе 6 детей).

В связи с этим Следственный комитет ранее внес в Госдуму предложение внести электросамокаты в категорию транспортных средств и обязать водителей получать права. А в Минтрансе поставили вопрос об ограничении скорости до 10 километров в час при сближении с пешеходами.

По данным СМИ, ряд поправок к ПДД обсудили и в правительстве. Там прорабатывают в том числе следующие меры:



запретить передвигаться на всех СИМ по тротуарам;

поднять разрешенный возраст с 14 до 16 лет;

запретить передвигаться двум и более людям одновременно.

При этом в 2025 году москвичи уже пользуются кикшерингом по новым правилам. Взять самокат в аренду можно только после прохождения верификации через Mos ID. Опция доступна тем, у кого есть полностью заполненная учетная запись на сайте mos.ru. Таким образом, сервисы в том числе ограничили доступ к СИМ несовершеннолетним.

Выделенные линии и регистрация на "Госуслугах"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов в беседе с Москвой 24 согласился с необходимостью введения дополнительных мер регулирования СИМ в условиях роста числа жертв в ДТП. По его мнению, максимально действенными будут предложения СК.





Владимир Соколов председатель "Союза пешеходов" Но даже они не решат всех проблем. В идеале самокатчиков нужно полностью убрать и с дорог, и с пешеходных переходов.

Также эксперт предложил задуматься о внедрении отдельной полосы для СИМ, где движение будет безопасным для всех участников.

Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов, в свою очередь, предложил проработать вопрос о регистрации всех СИМ владельцами на "Госуслугах".





Андрей Борисов ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Кикшеринговые сервисы активно работают над повышением безопасности, начиная от введения "медленных зон" и заканчивая идентификацией через Mos ID. При этом есть огромная серая зона частных владельцев, где почти нет контроля. Неизвестно, кто ездит, на чем конкретно и какую скорость может развивать их транспорт.

Борисов подчеркнул, что регистрация на "Госуслугах" помогла бы допускать на дороги только соответствующий ГОСТам транспорт, которым можно управлять без прав. Плюс мера позволила бы исключить с проезжей части небезопасные СИМ со скоростью выше предусмотренной для транспорта этой категории, заключил эксперт.

