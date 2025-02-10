Правила аренды электросамокатов изменятся в Москве в новом сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый сезон проката электросамокатов в Москве будет запущен по новым правилам. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что с 2025 года будут усилены меры безопасности. Чтобы исключить возможность аренды детьми или подростками, в городе введена система верификации через Mos ID. Таким образом, для аренды самоката понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.

"Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП", – уточнил Ликсутов.

Благодаря данным мерам поездки на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) станут намного удобнее и безопаснее для всех участников движения. Кроме того, это поможет оперативно привлечь к ответственности нарушителей ПДД.

Заммэра Москвы отдельно отметил, что вопрос повышения безопасности поездок находится на особом контроле Сергея Собянина.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил обязать владельцев самокатов сдавать экзамены по ПДД. Он обратил внимание, что все больше людей теперь используют для перемещения по городу самокаты и другие средства индивидуальной мобильности, однако в настоящее время их призвать к ответственности сложно.

До этого сообщалось, что в России могут запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам в 2031 году. Для реализации этого проекта местные власти должны в течение семи лет организовать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу.

