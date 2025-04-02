"Известия": запрет на езду курьеров по тротуарам могут ввести уже весной

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Курьерам в России могут запретить ездить по тротуарам на электровелосипедах уже этой весной, пишет газета "Известия", ссылаясь на источник в одной из шеринговых компаний.

Правительство, в свою очередь, рассматривает возможность приравнять этот вид транспорта к мопедам, что подразумевает использование правой стороны проезжей части и необходимость получения прав. Согласно проекту протокола совещания в кабмине о регулировании средств индивидуальной мобильности (СИМ), поправки в правила дорожного движения (ПДД) должны быть представлены от Минтранса РФ до 3 апреля.

Как отмечается в документе, электровелосипеды с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 250 Вт следует приравнивать к мопедам. Обычно таким транспортом пользуются курьеры торговых сетей, доставляющие продукты. Сейчас они ездят по тротуарам, обгоняют пешеходов и иногда сталкиваются с ними. Это не только вызывает недовольство граждан, но и может привести к ДТП.

По словам источника, знакомого с деталями совещания кабмина, текущая ситуация побуждает власти разработать новые ограничения для пользователей электровелосипедов. Причем их соблюдение будет подкрепляться специальными рейдами ГАИ, которые планируется активизировать в крупных городах.

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за 9 месяцев 2024 года по всей России произошло около 920 аварий с участием электровелосипедов. В них погибли 25 человек, а еще 926 получили травмы. Это первичная статистика, ранее регулятор не вел таких подсчетов.

Почти в половине случаев (42,9%, 395 ДТП) велосипедисты были курьерами сервисов доставки. В этих авариях погибли 5 человек и были травмированы 402.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов уверен, что предложенные изменения не окажут никакого влияния на доступность этого транспортного средства для курьеров и на стоимость доставки.

"Она формируется с учетом сезонности, спроса и количества доступных исполнителей. Цена доставки может вырасти, если количество заказов превышает число исполнителей, которые готовы их выполнить", – пояснил он.

Вместе с тем в стране могут поднять минимальный возраст для езды на велосипеде по автодорогам с 14 до 16 лет. В настоящее время с 14 лет можно выезжать на обычном велосипеде на дорогу, однако административная ответственность наступает с 16.

Общественник Александр Холодов выразил непонимание, как в таком случае привлекать нарушителей ПДД, если они не подпадают по возрасту. По его словам, необходимо ввести категорию "детский" для СИМ, предназначенных для пользователей до 16 лет.

