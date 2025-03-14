РБК: Минтранс предложил устанавливать дорожные знаки для парковки самокатов

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В России могут начать устанавливать дорожные знаки для парковки самокатов. Предложение входит в подготовленный Минтрансом проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов, пишет РБК со ссылкой на документ.

Согласно рабочей версии проекта, парковка электросамокатов станет возможной только в местах со специальными дорожными знаками, которые установит Госавтоинспекция. В иных случаях стоянка допускается в местах, где самокаты не создадут помех для движения пешеходов.

Кроме того, водителям электросамокатов запретят проезд по тротуарам за исключением отдельных ситуаций. В жилых зонах движение электросамокатов разрешат по велосипедным и велопешеходным дорожкам, тротуарам и проезжей части.

Запрещено также передвижение на самокате более одного человека. Максимальная скорость не должна превышать 25 километров в час. При обгоне пешеходов или езде навстречу велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) обязаны соблюдать ограничение скорости до 10 километров в час. Также они должны поддерживать безопасную дистанцию с пешеходами и боковой интервал.

Как отметили в Минтрансе, документ дополнит действующие правила. В соответствии с нововведениями, пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства. В документе в том числе будет установлено четкое разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом.

В свою очередь, зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин отметил, что предложенные правила не создадут существенных сложностей для водителей СИМ.

"От компаний кикшеринга потребуются определенные усилия, чтобы организовать специальные зоны для парковки СИМ. Но это необходимая мера для поддержания порядка в городах и предотвращения хаотичного размещения самокатов, мешающего пешеходам", – сказал сенатор.

При этом представитель одной из компаний кикшеринга подчеркнул, что многие инициативы исполняются сервисами уже несколько лет. В связи с этим, подчеркнул он, введение этих правил не окажет существенного влияния на их работу.

"Важно понимать, что оценка ситуации в части плотности пешеходного потока и безопасности передвижения на самокате лежит на пользователе. При этом контроль соблюдения правил должен лежать на исполнительных органах власти", – сказал представитель компании.

Часть экспертов, однако, видят риски в предложенных изменениях.

"Если власти обяжут сервисы принудительно снижать скорость до 10 километров в час при распознавании приближающегося пешехода, то операторам придется значительно вложиться в закупку инновационных самокатов, а также в обслуживание программного обеспечения, которые впоследствии будут заложены в стоимость услуги для конечного пользователя", – считает главный редактор издания "PRO Шеринг" Денис Кунгуров.

Кроме того, добавил он, ограничение скорости приведет к снижению интереса к аренде электросамоката, так как она будет приравнена к быстрому шагу. При этом, по мнению директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, ограничение скорости может сделать самокат менее управляемым, так как на такой скорости он теряет свою стабильность.

"Что касается возраста пользователей, я считаю, что семь лет – это слишком рано. Оптимальный возраст для управления самокатами – 16 лет, когда подростки уже способны адекватно реагировать на окружающую ситуацию", – подчеркнула она.

Доктор технических наук, профессор кафедры "Автомобили" Московского автомобильно-дорожного технического университета Виталий Гаевский указал, что ограничение скорости при обгоне пешеходов может привести к авариям. Кроме того, невозможность контролировать скорость обгона пешеходов открывает возможность для коррупции со стороны инспекторов, заключил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложения СК РФ по регулированию использования электросамокатов. По его словам, в сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других СИМ нужен комплексный подход с учетом находящихся на рассмотрении нижней палаты инициатив.

В Москве также намерены вернуться к обсуждению вопроса о снижении скорости электросамокатов до 10 километров в час. В Мосгордуме считают, что инициатива позволит сократить число аварий с их участием.