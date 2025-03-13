Прокатные самокаты и велосипеды появились на улицах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Прокатные электросамокаты и велосипеды начали появляться на улицах Москвы.

В рамках подготовительных работ к старту сезона проката самокаты и велосипеды поставили около станции "Лужники" Московского центрального кольца (МЦК) и станции метро "Спортивная".

Ранее заммэра Максим Ликсутов сообщил, что сезон проката может стартовать в Москве в субботу, 15 марта, если в городе будет благоприятная погода. При этом Дептранс уточнял, что сезон начнется при стабильной плюсовой температуре воздуха.

Также жителям и гостям города напомнили, что средства передвижения можно будет арендовать по новым правилам. Пользователи смогут взять транспорт напрокат только после прохождения верификации через Mos ID. Опция доступна только тем, у кого есть полностью заполненная учетная запись на mos.ru и кому есть 18 лет. Меры введены ради повышения уровня безопасности.