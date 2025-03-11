"Яндекс Go" запустит собственные самокаты в Москве в новом сезоне

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Компания "Яндекс Go" запустит самокаты собственного производства в новом сезоне в Москве. Об этом рассказал руководитель сервиса самокатов компании Леонид Ясиновский.

Благодаря собственной разработке, которая проводилась с нуля, для аренды транспорта не нужна будет авторизация через мобильное приложение. Вместо нее теперь будет использоваться специальная кнопка, которая позволит быстро начать поездку, отметил Ясиновский.

"Для начала поездки достаточно нажать кнопку на руле и удерживать ее в течение нескольких секунд. В это время модуль IoT, установленный в каждом самокате, синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и дает сигнал самокату о старте", – уточнил глава сервиса.

Также при помощи кнопки можно будет завершить поездку или временно остановить ее. Технология проходит финальные испытания в закрытом режиме, которые завершатся в апреле.

Кроме того, средства передвижения модернизировали для повышения их управляемости в городской среде. Новые модели весят на три килограмма меньше, а переднее колесо стало больше. Платформа для ног также была улучшена для более надежной опоры. Вместе с тем специалисты обновили упор, который теперь помогает сохранять баланс при неожиданных движениях, таких как резкое торможение или объезд препятствия.

"Также у самоката появились специальные ручки, которые облегчают переноску по лестницам и аккуратное извлечение из ряда других припаркованных средств индивидуальной мобильности", – подчеркнул Ясиновский.

По его словам, благодаря модулю IoT самокат более точно определяет зоны, где движение на полной скорости может быть опасным, а также зоны, где движение запрещено.

Помимо этого, в самокат добавили боковые световые сигналы, которые начинают мигать при торможении и предупреждают других участников движения о маневре. Фонарь с радиусом освещения до 10 метров поможет ориентироваться в темное время суток и видеть дорожную обстановку на значительном расстоянии. Также на корпусе размещены основные правила безопасности на дороге.

Новый сезон аренды электросамокатов в Москве начнется при стабильной плюсовой температуре, заявили ранее в столичном Дептрансе. Жители и гости города смогут арендовать средства передвижения по новым правилам. В частности, пользователи смогут взять транспорт только после прохождения верификации через Mos ID. Опция доступна только тем, у кого есть полностью заполненная учетная запись на mos.ru и кому есть 18 лет.