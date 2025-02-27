Минтранс РФ: пользователь СИМ будет считаться водителем ТС после изменений в ПДД

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Пользователь средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет квалифицироваться как водитель транспортного средства с соответствующими обязанностями после внесения изменений в ПДД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу российского Минтранса.

Как объяснили в пресс-службе, министерство готовит проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики устранит проблемы, выявленные за время действия нормативного регулирования СИМ.

В ведомстве отметили, что будет установлено более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом, определены параметры движения СИМ совместно с пешеходами.

Ранее в Госдуме призвали ввести возрастные ограничения на использование электросамокатов ради безопасности водителей и окружающих. Депутат Нина Останина считает, что соблюдение правил безопасности при использовании самокатов также поможет предотвратить возможные проблемы. Родители, уточнила она, должны обеспечить знание детьми правил езды на таком СИМ.