Минтранс РФ: пользователь СИМ будет считаться водителем ТС после изменений в ПДД

27 февраля, 11:11Транспорт
Фото: 123RF/naonovoa
Пользователь средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет квалифицироваться как водитель транспортного средства с соответствующими обязанностями после внесения изменений в ПДД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу российского Минтранса.
Как объяснили в пресс-службе, министерство готовит проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики устранит проблемы, выявленные за время действия нормативного регулирования СИМ.
В ведомстве отметили, что будет установлено более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом, определены параметры движения СИМ совместно с пешеходами.
Ранее в Госдуме призвали ввести возрастные ограничения на использование электросамокатов ради безопасности водителей и окружающих. Депутат Нина Останина считает, что соблюдение правил безопасности при использовании самокатов также поможет предотвратить возможные проблемы. Родители, уточнила она, должны обеспечить знание детьми правил езды на таком СИМ.
Операторы кикшеринга анонсировали внедрение новых правил для россиян