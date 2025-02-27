Депутат Останина призвала ввести в России возрастные ограничения на электросамокаты

Фото: 123RF/naonovoa

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала ввести в России возрастные ограничения на использование электросамокатов ради безопасности водителей и окружающих. Об этом сообщает News.ru.

"Раз уж мы паспорт в 14 лет выдаем, то надо, я полагаю, не менее, чем с 14 лет разрешать и на электросамокатах ездить. Есть в этом логика", – добавила парламентарий.

Депутат заявила, что соблюдение правил безопасности при использовании электросамокатов также поможет предотвратить возможные проблемы. Поэтому родители должны обеспечить знание детьми правил езды на самокатах. Кроме того, обратила внимание Останина, молодое поколение можно учить вождению самокатов в школах.

"Я думаю, что очень многие родители, невзирая на большую загруженность, позволили бы своим детям учить правила безопасного вождения самокатов", – подытожила она.

Между тем новый сезон проката электросамокатов в Москве будет запущен по новым правилам. Чтобы исключить возможность аренды детьми или подростками, в городе введена система верификации через Mos ID.

Благодаря данным мерам поездки на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) станут намного удобнее и безопаснее для всех участников движения. Кроме того, это поможет оперативно привлечь к ответственности нарушителей ПДД.