В РФ прорабатывают вопрос о госрегистрации электросамокатов

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Российские власти подготавливают документ, который установит порядок госрегистрации электросамокатов, гироскутеров и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

"В рамках внесения изменений в план мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ", – приводит его слова ТАСС.

Шейкин отметил, что он ознакомился с документом кабмина, который, по его мнению, позволит усилить контроль за использованием электросамокатов, гироскутеров и других аналогичных средств передвижения. Также это поможет минимизировать риски аварийных ситуаций и обеспечить защиту всех участников дорожного движения, уверен парламентарий.

Ранее сообщалось, что владельцев самокатов в РФ могут обязать сдавать экзамены по ПДД. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он обратил внимание, что все больше людей теперь используют для перемещения по городу самокаты и другие средства индивидуальной мобильности, однако в настоящее время их призвать к ответственности сложно.

До этого сообщалось, что в России могут запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам в 2031 году. Для реализации этого проекта местные власти должны в течение семи лет организовать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу.