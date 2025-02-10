Сенатор Шейкин: в РФ могут ввести верификацию на "Госуслугах" при аренде электросамоката

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На территории всей России могут ввести верификацию на портале "Госуслуги" при аренде электросамоката, если соответствующий проект покажет положительные результаты в Москве. Об этом заявил сенатор, соавтор законопроекта о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

По его словам, верификация пользователей аренды самокатов через mos.ru является хорошим пилотным проектом, а для регионов можно ввести подтверждение через "Госуслуги".

Такой метод, отметил сенатор, позволит предотвратить анонимное использование самокатов, сократить количество нарушений и усилить контроль.

"Однако важно учитывать технические возможности операторов и готовность регионов к внедрению такой системы. Это потребует дополнительной проработки совместно с представителями отрасли, региональными властями и экспертами в области безопасности дорожного движения", – обратил внимание Шейкин.

Ранее стало известно, что новый сезон проката электросамокатов в Москве будет запущен по новым правилам. Чтобы исключить возможность аренды детьми или подростками, в городе введена система верификации через Mos ID.

Благодаря данным мерам поездки на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) станут намного удобнее и безопаснее для всех участников движения. Кроме того, это поможет оперативно привлечь к ответственности нарушителей ПДД.