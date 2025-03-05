"Известия": эксперты предложили убрать курьерские электровелосипеды с тротуаров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эксперты в ходе круглого стола, прошедшего в Общественной палате (ОП) России, предложили ограничить передвижение курьерских электровелосипедов, включая запрет на езду по тротуарам, сообщает газета "Известия".

Из данных МВД следует, что 42,9% происшествий на электровелосипедах приходятся на ДТП с доставщиками. Только за девять месяцев случилось 920 происшествия, в которых 25 человек погибли и еще 926 были травмированы. При столкновении с таким транспортом при скорости в 25 километров в час пешеход получит травмы, аналогичные падению с семиметровой высоты, уверены специалисты. Этому способствует и относительная бесшумность электровелосипеда.

По информации Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС, в Москве насчитывается от 35 до 40 тысяч подобных курьеров. Примерно 25 тысяч ежедневно совершают 650 тысяч поездок, говорится в данных столичной дирекции транспортного обслуживания. Кроме того, 75% электровелосипедов в Москве находятся в частной собственности.

Наиболее популярным у курьеров является Jetson Monster Pro с мощностью мотора 1,2 киловатт, развивающий скорость 45 километров в час. При этом мотор электровелосипеда по закону не должен быть мощнее 0,25 киловатта и должен иметь ограничитель на скорости 25 километров в час. Таким образом, Jetson де-юре относится уже к категории мопеда, что не позволяет передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам.

"Если скорость выше 50 километров в час, то это мотоцикл. Значит, обязательна регистрация в ГИБДД с выдачей номеров, категория А в водительском удостоверении и, разумеется, никаких тротуаров", – указал член комиссии ОП по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Александр Холодов.

Кроме того, доставщику на Jetson требуется шлем и российское водительское удостоверение, так как он осуществляет коммерческие перевозки, указал Холодов. Он посетовал, что закон даже не ограничивает тюнинг транспортных средств – никто не мешает переделывать одну модель в другую, а некоторые владельцы устраивают на электровелосипедах целые "домики".

"Тюнингованные "монстры-колхозники" достаточно сложно контролировать", – отмечает президент ассоциации МАКС Александр Митюков.

Эксперты считают, что требование по мощности уже изжило себя, потому что его сложнее проверить. Поэтому в ходе круглого стола в ОП было предложено работать над снижением скорости. При этом стоит дополнительно ввести государственную регистрацию и идентификацию такого транспорта, новые требования к оснащению, запретить парковку вне специальных мест и установить отдельную ответственность водителям. В частности, в ходе обсуждения прозвучала идея повысить возраст использования электровелосипеда до 18 лет.



В целом все эксперты, принимавшие участие в круглом столе, согласились с необходимостью убрать курьеров с тротуаров, позволив им ездить только по проезжей части. Но Митюков выразил опасение, что из-за этого статистика ДТП может повыситься. Адвокат Андрей Орлов указал на опасность езды по краю проезжей части зимой.

Другие эксперты призвали активнее ловить доставщиков и проверять их транспортные средства, а также ужесточить штрафы за нарушения ПДД и езду на электровелосипеде в состоянии опьянения.

"Представим, что мы запретили доставщикам ездить на электровелосипедах. Тогда они пересядут на самокаты. Главный вопрос, знает ли водитель, управляющий электровелосипедом, ПДД и как он ведет себя на дороге", – отметил заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Максим Белугин.

В это же время участники круглого стола в ОП указали, что доставщики обычно оформляются как самозанятые. Поэтому в случае ДТП ответственность несут они, а не компании.

За последнее время в столичном регионе произошло несколько инцидентов с людьми на электровелосипедах и электросамокатах. Например, в Ново-Переделкине курьер сбил восьмилетнего мальчика, который шел с дедушкой по тротуару. Ребенка госпитализировали. По данному факту в столичном СК организовали проверку.

