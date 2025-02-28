Курьер на электровелосипеде сбил ребенка в Ново-Переделкине

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Ново-Переделкине 30-летний мужчина на электровелосипеде наехал на восьмилетнего мальчика, шедшего по тротуару в сопровождении дедушки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Установление всех обстоятельств дорожной аварии на контроле в прокуратуре Западного административного округа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчика доставили в медучреждение.

Ранее курьер на велосипеде на Пятницком шоссе в Москве наехал на женщину, которая находилась на тротуаре. После мужчина ударил пешехода в живот, угрожал и оскорблял. В результате было возбуждено дело по статье о хулиганстве.