В Москве курьер на велосипеде врезался в прохожую и напал на нее

Фото: телеграм-канал "Русская Община ZOV"

Уголовное дело возбуждено после нападения курьера на женщину в Москве. Доклад о ходе его расследования потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

В Сети распространилась информация о том, что курьер на велосипеде на Пятницком шоссе в Москве наехал на женщину, которая находилась на тротуаре. Однако вместо извинений мужчина ударил пешехода в живот, угрожал и оскорблял.

В результате возбуждено дело по статье о хулиганстве. Выполнение поручения председателя СК РФ проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее на Нижегородской улице в Москве мужчина 1994 года рождения на электросамокате сбил 6-летнюю девочку, которая находилась в сопровождении своей матери. Ребенку потребовалась помощь врачей.

