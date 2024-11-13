13 ноября, 13:44Происшествия
Курьер на электровелосипеде сбил женщину с ребенком на тротуаре в Вешняках
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Курьер на электровелосипеде наехал на женщину с коляской на тротуаре на улице Молдагуловой. О происшествии сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
"Ребенок (мальчик. – Прим. ред.) 2024 года рождения доставлен в медицинское учреждение", – уточняется в публикации.
Прокуратура намерена проконтролировать расследование происшествия.
Ранее 65-летнюю женщину сбил 21-летний самокатчик, когда она выходила из транспорта в Санкт-Петербурге. В результате у пострадавшей врачи диагностировали множественные переломы костей, а также травмы и раны на ногах. После инцидента женщина не могла работать в течение 6 месяцев. Суд обязал самокатчика выплатить ей почти 1,4 миллиона рублей.
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