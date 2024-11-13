Курьер на электровелосипеде сбил женщину с ребенком на тротуаре в Вешняках

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Курьер на электровелосипеде наехал на женщину с коляской на тротуаре на улице Молдагуловой. О происшествии сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"Ребенок (мальчик. – Прим. ред.) 2024 года рождения доставлен в медицинское учреждение", – уточняется в публикации.

Прокуратура намерена проконтролировать расследование происшествия.

Ранее 65-летнюю женщину сбил 21-летний самокатчик, когда она выходила из транспорта в Санкт-Петербурге. В результате у пострадавшей врачи диагностировали множественные переломы костей, а также травмы и раны на ногах. После инцидента женщина не могла работать в течение 6 месяцев. Суд обязал самокатчика выплатить ей почти 1,4 миллиона рублей.

