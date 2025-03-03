СК начал проверку из-за сообщений о сбитом курьером ребенке в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет начал проверку на фоне сообщений о том, что курьер на электросамокате сбил 8-летнего ребенка в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщения об инциденте появились в СМИ и социальных медиа. Уточняется, что курьер сбил мальчика, когда тот шел по тротуару со своим родственником. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

В СК отметили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом СК.

Ранее сообщалось, что в Ново-Переделкине 30-летний мужчина на электровелосипеде наехал на мальчика, шедшего по тротуару в сопровождении дедушки. Ребенка доставили в медучреждение.

В конце 2024 года было возбуждено уголовное дело после нападения курьера на женщину в Москве. Мужчина на велосипеде на Пятницком шоссе в Москве наехал на нее, когда она находилась на тротуаре. Однако вместо извинений курьер ударил ее в живот, угрожал и оскорблял.