Кикшеринговый сервис заблокировал пользователя, сбившего женщину с коляской в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сервис кикшеринга Whoosh оштрафовал и заблокировал пользователя, наехавшего на женщину с коляской на Покровском бульваре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что двое пользователей на арендованном самокате сбили женщину с коляской, после чего скрылись с места происшествия. При этом они закрыли номер самоката ногой.

По словам пострадавшей, ребенок получил ссадины и ушибы. Сама женщина обратилась в полицию.

"Нашли поездку, пользователя оштрафовали и забанили навсегда. Ищем контакты пострадавшей, чтобы связать ее со страховой для получения выплаты", – сказали в пресс-службе сервиса.

Ранее водитель электровелосипеда сбил пятилетнего мальчика на тротуаре на Нагорной улице Москвы. На момент аварии ребенок был с матерью, в результате его госпитализировали. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.

До этого на юге Москвы произошло ДТП с участием автомобиля и двух детей на электросамокате. Автомобиль свернул во двор, когда в его переднюю часть врезались двое несовершеннолетних на самокате.