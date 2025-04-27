В Подмосковье самокатчик избил мужчину до смерти из-за замечания

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Житель Лобни избил до смерти мужчину во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

Полиции поступила из больницы информация о том, что врачи скорой помощи доставили в медучреждение мужчину 1982 года рождения с телесными повреждениями. Спустя время он скончался.

По данным ведомства, между пострадавшим и еще одним мужчиной возник конфликт возле дома на улице Чкалова. В результате один из них два раза ударил кулаком оппонента по лицу, от чего последний упал, ударившись головой об асфальт.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Им оказался житель Лобни 2004 года рождения. Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции планируют передать все собранные материалы следственным органам.

При этом, как рассказал ТАСС источник в оперативных службах, причиной конфликта стало замечание, которое погибший сделал группе молодых людей на самокатах.

Ранее пользователю сервиса "Яндекс Go" выписали штраф за неспешивание на пешеходном переходе и причинение вреда чужому имуществу после появившейся в Сети информации о конфликте с автовладельцем Porsche на Патриарших прудах.

В телеграм-каналах распространилось видео, на котором видно, как мужчина, пересекающий пешеходный переход, чуть не был сбит водителем Porsche. В ответ на это мужчина бросил самокат на капот машины.

