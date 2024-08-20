"Яндекс Go" оштрафовал бросившего самокат в автомобиль Porsche мужчину в Москве

Фото: телеграм-канал "Бульварное кольцо"

Пользователю сервиса "Яндекс Go", ориентированного на аренду средств индивидуальной мобильности, выписали штраф за неспешивание на пешеходном переходе и причинение вреда чужому имуществу после появившейся в Сети информации о конфликте с автовладельцем Porsche на Патриарших прудах. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе компании.

Недавно в телеграм-каналах опубликовали видео конфликта на Патриарших прудах. Так, на размещенных в Сети кадрах видно, как мужчина, пересекающий пешеходный переход, чуть не был сбит водителем Porsche. В ответ на это мужчина бросил самокат на капот машины.

Ранее школьник делал трюки на рампе и в какой-то момент отпустил самокат, который травмировал пятилетнюю девочку во дворе на Дмитровском шоссе. В результате пострадавшую доставили в реанимацию. Сам подросток испугался и сбежал с места происшествия.

Сейчас самочувствие девочки, которая пострадала от удара самокатом по голове, постепенно улучшается. По словам ее матери, ребенок очень плохо разговаривал, у нее была нарушена речь, парализована часть тела. Врачи диагностировали пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму. Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская взяла ситуацию на контроль.

