Самокат попал в голову пятилетнему ребенку на Дмитровском шоссе

Отлетевший на трамплине самокат попал в голову пятилетней девочки. О происшествии Москве 24 рассказали очевидцы.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Школьник делал трюки на рампе и в какой-то момент отпустил самокат, который травмировал маленькую девочку.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Подросток испугался и сбежал с места происшествия. В настоящее время его продолжают искать.

Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская написала в телеграм-канале, что взяла ситуацию на контроль.

Операторы кикшеринга в России начали закрывать доступ несовершеннолетним к электросамокатам. Компания "МТС Юрент" стала блокировать аккаунты пользователей младше 18 лет при помощи сервиса аутентификации МТС ID. За две недели был заблокирован доступ к примерно 4 тысячам учетных записей.

В организации Woosh, где возрастной ценз для пользователей также составляет 18 лет, прорабатывают вопрос о более точном отслеживании подростков-нарушителей.

