28 июня, 16:34Происшествия
Самокат попал в голову пятилетнему ребенку на Дмитровском шоссе
Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Школьник делал трюки на рампе и в какой-то момент отпустил самокат, который травмировал маленькую девочку.
Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Подросток испугался и сбежал с места происшествия. В настоящее время его продолжают искать.
Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская написала в телеграм-канале, что взяла ситуацию на контроль.
Операторы кикшеринга в России начали закрывать доступ несовершеннолетним к электросамокатам. Компания "МТС Юрент" стала блокировать аккаунты пользователей младше 18 лет при помощи сервиса аутентификации МТС ID. За две недели был заблокирован доступ к примерно 4 тысячам учетных записей.
В организации Woosh, где возрастной ценз для пользователей также составляет 18 лет, прорабатывают вопрос о более точном отслеживании подростков-нарушителей.
Рейд среди самокатчиков прошел в Москве