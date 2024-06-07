Операторы кикшеринга в РФ начали блокировать доступ подросткам к электросамокатам

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Операторы кикшеринга в России начали закрывать доступ несовершеннолетним к электросамокатам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей компаний.

В частности, в конце мая компания "МТС Юрент" стала блокировать аккаунты людям младше 18 лет при помощи сервиса аутентификации МТС ID. Таким образом за две недели был заблокирован доступ к примерно 4 тысячам учетных записей.

В компании объяснили, что правила сервиса запрещают пользоваться самокатами несовершеннолетним. Указанные при аутентификации данные сверяются с базой сотового оператора МТС, в которой содержатся паспортные данные абонентов. Сам сервис при этом получает только дату рождения пользователя. Если возрастной ценз не пройден, то аккаунт блокируется.

В организации Woosh, где возрастной ценз для пользователей также составляет 18 лет, прорабатывают вопрос о более точном отслеживании подростков-нарушителей. К примеру, рассматриваются интеграции с банковскими сервисами, чтобы дополнительно выявлять возраст пользователя.

Глава проекта Content-Review Сергей Половников назвал логичным ограничение на использование электросамокатами подросткам, поскольку в случае аварии несовершеннолетнего будет очень сложно привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что российские операторы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс" подняли штрафы за нарушения правил сервиса и ПДД при управлении электросамокатами. Они касаются неспешивания на пешеходном переходе, передачи управления самокатом ребенку, поездки в нетрезвом состоянии и действий, приведших к ДТП.

До этого АНО "Институт исследования проблем современной политики" (ИИПСП) обратилась в МВД с просьбой установить "лежачие полицейские" для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.