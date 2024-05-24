Эксперт Поздняков рассказал о последствиях езды вдвоем на электросамокате

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Перевозка пассажиров на электросамокате запрещена, и за это водителя могут оштрафовать. Об этом в беседе с RT заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он указал, что некоторые модели электросамокатов имеют сиденье или дополнительное место для пассажира. В таком случае надо изучить инструкцию производителя и выяснить, можно ли перевозить еще одного человека, рассказал Поздняков.

Специалист также посоветовал учесть, что перевозка пассажира на электросамокате может повлиять на устойчивость и маневренность, что скажется на безопасности. Более того, перегрузка СИМ может привести к его поломке, уточнил эксперт. Собеседник RT рекомендовал выбирать предназначенную для перевозки пассажира модель электросамоката перед поездкой. Также необходимо соблюдать ПДД и меры безопасности.

Он отметил, что большинство электросамокатов, включая те, что сдаются в аренду, предназначены для перевозки одного человека. Однако сервисы кикшеринга уже вводят некоторые меры, чтобы на одном СИМ не передвигались более одного человека. С его слов, некоторые организации вводят штрафы, другие – сдают в аренду модифицированные самокаты с платформой, на которой не поместятся два человека.

В случае ДТП с участием электросамоката, на котором ехали два человека, ответственность будет определяться в зависимости от того, кто нарушил ПДД и стал причиной аварии. Если оба участника ехали на одном электросамокате, то ответственность могут возложить на обоих, объяснил Поздняков.

По его словам, в конкретном случае виновным в ДТП могут признать того человека, который управлял средством индивидуальной мобильности (СИМ) в момент происшествия, потому что он принимал решение о движении и совершении маневров. Однако сотрудники ГИБДД могут установить и другие факторы, повлиявшие на возникновение аварии, – нарушение ПДД одним из пассажиров или состояние дороги, сказал эксперт.

Он напомнил, что в РФ нет единого закона, регулирующего правила использования электросамокатов. Согласно ПДД, передвигаться на СИМ можно по велодорожкам и велополосам, а при их отсутствии – по тротуарам, обочинам и проезжей части. Однако при этом скорость не должна превышать 25 километров в час, указал Поздняков.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить штрафы за катание на электросамокате вдвоем. Она уверена, что данная мера поспособствует обеспечению безопасности несовершеннолетних, а также позволит исключить травматизм.

