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17 мая, 10:52

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Детский омбудсмен Волынец предложила увеличить штраф за поездку на электросамокате вдвоем

В России предложили увеличить штраф за катание на электросамокате вдвоем

Фото: 123RF/miljanzivkovic

В России предложили увеличить штраф за катание на электросамокате вдвоем. С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она предложила применять более серьезное наказание в тех случаях, когда одним из пользователей был несовершеннолетний. Волынец подала соответствующее обращение на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, отмечает RT.

В этом документе она обратила внимание, что с течением времени популярность электросамокатов только продолжает расти. При этом их использование зачастую связано с нарушением правил дорожного движения, в том числе передвижением вдвоем на одном устройстве, подчеркнула Волынец.

По мнению омбудсмена, действующее законодательство предусматривает несущественное наказание за такое нарушение. Подобные последствия, считает она, не смогли сыграть роль сдерживающего фактора. В связи с этим Волынец выступила с призывом об увеличении штрафа за передвижение на одном самокате вдвоем, если один из пользователей является ребенком.

Она заявила о своей уверенности в том, что данная мера поспособствует обеспечению безопасности несовершеннолетних, а также позволит исключить травматизм. Кроме того, Волынец отметила, что реализация такой инициативы поможет повысить безопасность дорожного движения и приведет к снижению количества аварий и несчастных случаев с участием детей.

"С учетом вышеизложенного прошу вас, уважаемый Павел Владимирович, поддержать данную инициативу и инициировать разработку специальных обучающих программ и материалов для пользователей СИМ, проводить общественные кампании о безопасном использовании электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и других аналогичных средств индивидуальной мобильности", – отметила она в своем обращении.

Ранее Госавтоинспекция Москвы рассказала об итогах профилактического мероприятия, которое проводилось с 10 по 12 мая. В этот период особое внимание было обращено на водителей, которые передвигаются на электросамокатах и велосипедах. В указанной срок они успели нарушить правила дорожного движения более девяти тысяч раз.

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