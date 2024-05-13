Самокатчики и велосипедисты более 9 тыс. раз нарушили ПДД в Москве 10–12 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Госавтоинспекция Москвы подвела итоги профилактического мероприятия, направленного на водителей, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах. Ими было совершено более 9 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что данное мероприятие проводилось в период с 10 по 12 мая 2024 года.

За эти дни инспекторы успели составить 4 031 материал в связи с нарушениями со стороны граждан, использующих для передвижения электросамокаты. Еще 3 529 материалов было составлено на не соблюдавших ПДД курьеров служб доставки. Кроме того, 1 638 материалов сотрудники ведомства составили в отношении велосипедистов.

Уточняется, что контроль за данными категориями участников дорожного движения планируется продолжить.

Ранее сообщалось, что трое кадетов ездили на одном самокате. Сервис каршеринга, владеющий этим средством индивидуальной мобильности, решил оштрафовать и заблокировать нарушителя, с аккаунта которого был арендован транспорт.