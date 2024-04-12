Юрист Соловьев предложил запретить управлять электросамокатами несовершеннолетним

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Доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил рассмотреть возможность запрета на управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ) для несовершеннолетних. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева, передает RT.

По мнению юриста, доступность электросамокатов и растущие технические возможности создают все больше угроз для жизни и здоровья подростков.

"В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос об исключении возможности использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста", – следует из обращения.

Соловьев считает, что указанные изменения позволят сохранить жизнь подросткам, а также положительно скажется на безопасности пешеходов и других участников дорожного движения, снизит количество ДТП с участием СИМ.

Юрист напомнил, что детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвигаться на СИМ по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон. Аналогичным образом могут передвигаться дети в возрасте до 7 лет, но только в сопровождении взрослых.

Лица старше 14 лет могут передвигаться на СИМ тяжелее 35 килограмм по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Если же такой инфраструктуры нет, можно двигаться по обочине или если ее нет – по правой стороне проезжей части.

Ранее травматолог Артур Саакян рекомендовал соблюдать правила ПДД при передвижении на электросамокатах. Обезопасить себя от повреждений можно с помощью экипировки. Более того, при управлении СИМ следует соблюдать скорость и уметь вовремя остановиться, отметил он.

