Бесплатные поездки на электровелосипедах стали доступны для москвичей

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сервис велопроката "Велобайк" возобновил бесплатные поездки на электровелосипедах 2.0, жители могут ездить по безлимитным билетам "Единый" и картам москвича для обучающихся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, благодаря этому еще больше горожан будут чаще выбирать велосипед для поездок на небольшие расстояния. В частности, добраться на таком транспорте будет удобно от станции метро до дома, отметил он.

Для бесплатных поездок необходимо привязать карту москвича для обучающихся на 30, 90 дней или билет "Единый" на 30, 90 или 365 дней, записанный на "Тройку". Сделать это нужно в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Позже пользователю необходимо активировать бесплатные поездки в веб-приложении сервиса "Велобайк".

Москвичи могут арендовать велосипеды неограниченное количество раз, при этом каждая бесплатная поездка должна длиться не более 30 минут. У горожан есть возможность воспользоваться услугой до конца действия проездного или до окончания велосезона. Общее число поездок зависит от категории абонемента, уточнили в Дептрансе.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что в законодательстве России не прописаны штрафы за заклеивание номеров на электросамокатах. Однако она призвала не совершать подобные действия. С ее слов, если в процессе отрыва номера самокат получил повреждения, то к возмещению ущерба придется заплатить штраф в размере от 300 до 500 рублей.