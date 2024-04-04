Автоюрист Воропаев рассказал, что делать при наезде электросамоката на пешехода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При наезде электросамоката человеку необходимо запомнить номер в случае его наличия и вызвать ГИБДД. Об этом Москве 24 рассказал автоюрист Лев Воропаев.

"Чтобы зафиксировать факт наезда электросамоката на пешехода, нужно обратиться в правоохранительные органы. То есть вызвать ГИБДД. Дальше объяснить ситуацию, добиться возбуждения дела и розыск лица, которое управляло самокатом, если оно скрылось с места ДТП", – советует эксперт.





Лев Воропаев автоюрист В Москве сейчас многие электросамокаты оснащаются знаками. Его желательно запомнить, чтобы имелись какие-то конкретные данные и можно было установить, кто управлял средством передвижения. Если есть возможность, нужно сфотографировать нарушителя, самокат и место столкновения.

Кроме того, можно попросить у свидетелей происшествия контактные данные. Если из-за столкновения человек травмирован, нужно обратиться в медицинское учреждение и получить соответствующее заключение.

Юрист также напомнил, что электросамокаты, согласно ПДД, имеют статус средства индивидуальной мобильности (СИМ). "Штраф для них составляет от 800 до 1 500 рублей в зависимости от нарушения того или иного пункта правила дорожного движения и причинения вреда здоровью пешехода", – объясняет Воропаев.

По словам эксперта, если человек пострадал из-за наезда электросамоката, то он может претендовать на возмещение морального вреда и ущерба, нанесенного здоровью.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, могут ли оштрафовать пользователей электросамокатов за заклеенные номера. По ее словам, сейчас подобные санкции не предусмотрены в российском законодательстве. Однако ответственность может наступить, если человек специально отломает номерной знак у СИМ.

