Urent заблокирует пользователя за езду втроем на одном электросамокате в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис кикшеринга "МТС Юрент" оштрафует и заблокирует пользователя за езду втроем на одном электросамокате в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на компанию.

Ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором трое кадетов едут на одном электросамокате. В сервисе рассказали, что в настоящее время специалисты устанавливают личность нарушителя, с аккаунта которого транспорт был взят в аренду.

"За поездку более одного человека на самокате он будет оштрафован на сумму 800 рублей, после чего мы заблокируем его аккаунт", – говорится в сообщении.

Ранее девушка на электросамокате сбила 13-летнюю девочку на Фестивальной улице в Москве, после чего уехала. Несовершеннолетнюю госпитализировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура САО контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в пешеходных зонах до восьми километров в час. Он считает, что это изменение может снизить показатели аварийности.

