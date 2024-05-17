Депутат Выборный выступил за создание черных списков пользователей электросамокатов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред комитета Госдумы по безопасности от фракции "Единая Россия" Анатолий Выборный поддержал создание черных списков пользователей сервисов аренды электросамокатов, которые нарушают ПДД. Так он прокомментировал соответствующее предложение сенатора СФ, пишет Агентство "Москва".

Выборный считает такое предложение хорошей дисциплинирующей мерой. Он отметил, что на дорогах уменьшится количество нарушителей, если компании по прокату электросамокатов откажут в обслуживании гражданам, включенным в черный список.

"Да и остальные задумаются, чем грозит несоблюдение правил, безответственное отношение к средству индивидуальной мобильности", – прокомментировал Выборный.

Он уточнил, что законодатели уже обращали внимание на проблему наездов самокатов на пешеходов, и особенно на детей. Уже были десятки случаев, когда травмированных в ДТП с электросамокатами детей доставляли в тяжелом состоянии в больницы, подчеркнул депутат.

По словам Выборного, необходимо немедленно навести порядок в этой сфере. Для повышения безопасности важно, чтобы заработала вся система. Нужно обеспечить правоохранителям и автоинспекции доступ к базе данных арендаторов кикшеринга, прокатным трекерам, заключил депутат.

До этого сенатор Артем Шейкин сообщил, что в Государственную думу внесли проект о штрафах для пользователей электросамокатов. Меры распространяются и на случаи управления другими средствами индивидуальной мобильности, а также на велосипедистов, отметил он.