"Известия": МВД попросили установить "лежачие полицейские" для электросамокатов

Фото: 123RF/miljanzivkovic

АНО "Институт исследования проблем современной политики" (ИИПСП) обратилась в МВД с просьбой установить "лежачие полицейские" для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает газета "Известия".

Соответствующий документ направили начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову. В нем приводится статистика, согласно которой в России ежегодно растет число аварий с участием электросамокатов. В частности, за девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тысячи таких ДТП, что в три раза больше, чем годом ранее.

По словам директора ИИПСП Антона Орлова, ситуация с аварийностью электросамокатов осложняется ростом числа аварий на тротуарах и в парковых зонах, в том числе там, где отдыхают дети.

Он заметил, что снижение максимально допустимой скорости для передвижения на электросамокатах до 25 километров в час улучшило ситуацию с арендованными самокатами, но это никак не повлияло на владельцев электросамокатов.

В обращении говорится, что проблема будет актуальной до тех пор, пока будет иметь место такое явление, как "трасса" для СИМ. В данном случае речь идет о прямом участке дороги, который предназначен для пешеходов, но может использоваться для разгона пользователями электросамокатов.

Как считают в ИИПСП, именно наличие искусственных неровностей помогло бы решить проблему с высокой аварийностью в местах пеших прогулок в парковых зонах и на тротуарах. Наличие "лежачих полицейских" сведет к минимуму возникновение аварий, поскольку пользователи СИМ не смогут разогнаться на пешеходных участках дороги и будут вынуждены снижать скорость, уверены эксперты.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти не введут запрет на езду на электросамокатах по тротуарам, но будут сильнее контролировать эту сферу.

По словам мэра, мониторингом электросамокатчиков сейчас занимаются полицейские и городские службы. Но, как он считает, к этому также должны подключить видеокамеры с системой искусственного интеллекта и кикшеринговые службы.

В Госдуме выступили за создание черных списков пользователей сервисов аренды электросамокатов. Как отметил зампред комитета Госдумы по безопасности от фракции "Единая Россия" Анатолий Выборный, такое предложение послужит хорошей дисциплинирующей мерой, которая поможет уменьшить на дорогах количество нарушителей.

Кроме того, Выборный уточнил, что законодатели уже обращали внимание на проблему наездов самокатов на пешеходов, и особенно на детей. Уже были десятки случаев, когда травмированных в ДТП с электросамокатами детей доставляли в тяжелом состоянии в больницы.