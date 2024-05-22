Собянин заявил, что в Москве не запретят езду на электросамокатах по тротуарам

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Столичные власти не введут запрет на езду на электросамокатах по тротуарам, но будут сильнее контролировать эту сферу. Об этом заявил Сергей Собянин, передает Life.ru.

"Надо, конечно, жестче контролировать тех, кто нарушает правила дорожного движения, но запрещать целую отрасль. <...> Надо, конечно, искать компромисс", – сказал градоначальник.

По словам Собянина, мониторингом электросамокатчиков сейчас занимаются полицейские и городские службы. Но, как считает мэр, к этому также должны подключить видеокамеры с системой искусственного интеллекта и кикшеринговые службы.

Ранее в ГД выступили за создание черных списков пользователей сервисов аренды электросамокатов. Как отметил зампред комитета Госдумы по безопасности от фракции "Единая Россия" Анатолий Выборный, такое предложение послужит хорошей дисциплинирующей мерой, которая поможет уменьшить на дорогах количество нарушителей.

Кроме того, Выборный уточнил, что законодатели уже обращали внимание на проблему наездов самокатов на пешеходов, и особенно на детей. Уже были десятки случаев, когда травмированных в ДТП с электросамокатами детей доставляли в тяжелом состоянии в больницы.