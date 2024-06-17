Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 17:15

Политика

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-продюсера Reuters Габова по делу об экстремизме

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Московский городской суд оставил под арестом бывшего продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова до 27 июня 2024 года. Журналист обвиняется по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционную жалобу заявителя на постановление Басманного районного суда Москвы о заключении Габова под стражу оставили без удовлетворения.

По информации следователей, Габов был причастен к подготовке фото- и видеоматериалов для их последующего размещения на YouTube-канале "НавальныйLIVE" (площадка для размещения контента ФБК, признанного иноагентом и экстремистской организацией).

Читайте также


судыполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика