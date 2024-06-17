Филипп Киркоров сообщил, что не планирует гастролировать этим летом

Фото: телеграм-канал "Филипп Киркоров"

Певец Филипп Киркоров не намерен гастролировать летом текущего года. Об этом он заявил в разговоре с "Московским комсомольцем".

По его словам, новых выступлений в курортных городах пока не будет. Исполнитель пояснил, что в это время он намерен сниматься в полнометражном фильме. Кроме того, артист примет участие в проекте с юмористом Денисом Дороховым.

Как подчеркнул певец, он устал путешествовать с концертами.

"Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу", – сказал Киркоров.

Ранее Киркоров в интервью телеканалу МУЗ-ТВ назвал Любовь Успенскую попрошайкой. В ответ на это певица направила в адрес Киркорова досудебную претензию, а затем иск на 10 миллионов рублей моральной компенсации. Согласно филологической экспертизе, артист своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь исполнительницы.

До этого Киркоров подал иск к Успенской на 10 миллионов рублей. По словам певца, она назвала его женоненавистником, "хотя он 30 лет поет о женщинах и о любви к женщинам".

